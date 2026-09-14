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Без визы и очередей: как попасть в Китай через Благовещенск за 10 минут

Без визы и очередей: как попасть в Китай через Благовещенск за 10 минут

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября, ФедералПресс. Для поездки в Китай вовсе не обязательно собирать кипу документов и ждать одобрения.

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