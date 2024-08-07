В Крыму призвали ввести уголовное преследование «ждунов»

Необходимо закрепить в российском законодательстве уголовное преследование «ждунов», как в Крыму называют тех, кто ждет прихода украинских сил, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов 7 августа РИА Новости.
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