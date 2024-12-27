AWS будет меньше полагаться на ZT Systems, которую купила AMD Сегмент облачных вычис...

AWS будет меньше полагаться на ZT Systems, которую купила AMDСегмент облачных вычислений стремительно развивается на волне бума искусственного интеллекта, многие крупные участники рынка выражают заинтересованность в усилении вертикальной интеграции за счёт перехода на компоненты собственной разработки.
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