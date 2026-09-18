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Игры со спичками — волшебные работы Станислава Аристова

Говорят, что дьявол кроется в деталях и увидеть его способны лишь единицы. Российский фотохудожник Станислав Аристов (больше известный под ником Pol Tergejst) — один из тех, кому это удалось.

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