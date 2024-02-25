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Пушков: Хейли проиграла Трампу в Южной Каролине из-за своей глупости и вранья

Пушков: Хейли проиграла Трампу в Южной Каролине из-за своей глупости и вранья

Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, проиграла экс-хозяину Белого дома Дональду Трампу в Южной Каролине из-за своей глупости и вранья.

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Комментарии
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Сергей
Она работала с Трампом в предыдущей администрацией,раз,а потом праймериз проводятся между однопартийцами для выдвижения единого кандидата в президенты - два! А оскорблять нихуя не понимая ,не стоит😀
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13 час.
Сергей
Забыл ,добавлю,представителем В ООН
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13 час.
Сергей
А продвигают демократы
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13 час.

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