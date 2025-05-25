Очень странные дела в Армении: кто пытался спровоцировать Лаврова? Как сказал директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Станислав Тарасов, есть подозрение, что это сделали бывшие союзники Пашиняна, недовольные его новым курсом, которые пытаются его скомпрометировать.