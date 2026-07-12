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Мэтт Костелло покинул «Валенсию»

« Валенсия » объявила об уходе форварда Мэтта Костелло (32 года, 206 см). Американский баскетболист сыграл важную роль в историческом для клуба сезоне-2025/26, помогая «Валенсии» впервые в своей истории выйти в «Финал четырех» Евролиги, а также завоевать титул чемпиона Испании.

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