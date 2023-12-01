Трампу может быть предъявлено обвинение за его роль в нападении на Капитолий

Федеральный суд США сегодня постановил, что Дональду Трампу может быть предъявлено гражданское обвинение за его роль в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, отвергнув аргумент бывшего президента о том, что он обладает иммунитетом от судебного преследования.