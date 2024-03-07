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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мироманов и «Калгари» подписали 2-летний контракт, кэпхит – 1,25 млн долларов

Даниил Мироманов заключил двухлетнее соглашение с «Калгари». Средняя зарплата защитника за сезон составит 1,25 млн долларов.

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