«Плакала ли я? Конечно!»: Регина Тодоренко вернулась к мужу Владу Топалову и сыновьям

Регина Тодоренко одна из немногих артистов, которой удачно удаётся совмещать работу и личную жизнь. Огромное количество проектов вынуждает девушку часто уезжать из дома, оставляя супруга и двух сыновей в мужском одиночестве.
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