Врач развеяла миф о пользе фруктозы

Врач-нутрициолог Дарья Русанова развеяла миф о пользе фруктозы. По ее словам, фруктоза практически полностью идентична сахару, однако ее не способны перерабатывать все клетки организма, за исключением печени.
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