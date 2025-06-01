Перевооружение НАТО увеличит выбросы СО2 на 200 млн тонн в год

Глобальное наращивание военной мощи представляет экзистенциальную угрозу для целей в области изменения климата, по мнению исследователей, которые говорят, что перевооружение, запланированное только НАТО, может увеличить выбросы парниковых газов почти на 200 миллионов тонн в год.