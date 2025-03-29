Экс-заместитель учредителя завода "Телта" Высоков сбежал из-под домашнего ареста

Экс-замучредителя пермского завода "Телта" Алексей Высоков, обвиняемый в хищении 48 млн рублей, сбежал из-под домашнего ареста, заключив контракт с Минобороны на участие в спецоперации без ведома следствия.
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