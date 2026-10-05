Юрист Суворова: банк вправе установить комиссию за размен монет

Российские банки могут брать комиссию за обмен монет на банкноты, и ее размер каждая кредитная организация устанавливает сама.
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