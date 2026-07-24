В Госдуме обсуждают, как сдержать рост цен в России

Для многих семей подорожание базовых продуктов — ощутимая нагрузка на бюджет Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, предложив ввести пятилетний мораторий на новые нормативные акты, которые могут увеличить себестоимость производства и привести к росту цен, сообщает "Газета.