Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

240 подписчиков

В Госдуме обсуждают, как сдержать рост цен в России

В Госдуме обсуждают, как сдержать рост цен в России

Для многих семей подорожание базовых продуктов — ощутимая нагрузка на бюджет Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, предложив ввести пятилетний мораторий на новые нормативные акты, которые могут увеличить себестоимость производства и привести к росту цен, сообщает "Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии