В Госдуме обсуждают, как сдержать рост цен в России

Для многих семей подорожание базовых продуктов — ощутимая нагрузка на бюджет Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, предложив ввести пятилетний мораторий на новые нормативные акты, которые могут увеличить себестоимость производства и привести к росту цен, сообщает "Газета.
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