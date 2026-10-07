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Царьград

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Российское правительство утвердило четыре выходных в ноябре 2027

Российское правительство утвердило четыре выходных в ноябре 2027

В 2027 году россиян ждут измененные праздничные дни: с 4 по 7 ноября — выходные из-за переноса новогоднего дня.

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