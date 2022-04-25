Лукаку хочет вернуться в «Интер». Возможна только аренда, зарплату придется снизить на 7-8 млн евро (Calciomercato.com)

Ромелу Лукаку хочет перейти в «Интер» из «Челси». Calciomercato.com сообщает, что форвард не чувствует себя значимой фигурой в лондонском клубе, а потому хочет вернуться в «Интер», где он ощущал любовь и поддержку.

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