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ИА Реалист

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В Израиле спор о светском образовании вышел на национальный уровень

В Израиле спор о светском образовании вышел на национальный уровень

МОСКВА (ИА Реалист). За две недели до парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября, небольшой пустынный город Мицпе-Рамон оказался в центре общенационального спора о характере израильского общества.

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