Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск

Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск.
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