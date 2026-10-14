Необычная выставка под названием «Мировые соседи» открылась в холле театра «Комедiя». «Мировые соседи» – мультимедийный выставочный проект, созданный Нижегородским областным информационным центром при поддержке Команды креативных практик.
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