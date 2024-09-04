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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бэйл, Тюрам и пять футболисток получили карточки кумиров в FC 25

Бэйл, Тюрам и пять футболисток получили карточки кумиров в FC 25

В FC 25 в качестве кумиров появятся: Джанлуиджи Буффон (91) Гарет Бэйл (88) Лилиан Тюрам (88) Надин Ангерер (92) Джули Фауди (90) Маринетт Пишон (88) Ая Мияма (90) Лотта Шелин (90) EA Sports выпустила специальный ролик-анонс, показав, как кумиры будут выглядеть в игре.

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