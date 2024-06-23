В Кинешме после реставрации открыли бюст Герою Советского Союза Павлу Федулову

На территории бывшей фабрики «Красная Ветка» прошёл митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.Бюст Герою Советского Союза Павлу Федулову открыли после реставрации на территории бывшей фабрики «Красная Ветка».
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