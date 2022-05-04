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Англичане не желают видеть украинских беженцев

Англичане не желают видеть украинских беженцев

Британцы, как обычно, доказывают свою подлость и хитрость. Очевидно, что украинцы нужны им лишь как пушечное мясо, которое сражается с РоссиейВот и украинских беженцев, в отличие от других европейских стран, британцы к себе впускать не собираются.

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