Парк Монрепо будет закрыт с 15 по 26 апреля на просушку

Он откроется 27 апреля Музей-заповедник «Парк Монрепо» будет закрыт для посетителей на время просушки почти две недели – с 15 по 26 апреля включительно, сообщили сегодня в группе музея-заповедника во ВКонтакте.
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