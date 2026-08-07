Кто утвердится в виде фюрера? Кургинян и Шафран на радио «Звезда»

В очередном выпуске программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» от 10 июля 2026 года ведущая Анна Шафран и политолог, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян обсуждают глубинную трансформацию Европы и роль украинского кризиса в этом процессе.