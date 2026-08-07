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Кто утвердится в виде фюрера? Кургинян и Шафран на радио «Звезда»

Кто утвердится в виде фюрера? Кургинян и Шафран на радио «Звезда»

В очередном выпуске программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» от 10 июля 2026 года ведущая Анна Шафран и политолог, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян обсуждают глубинную трансформацию Европы и роль украинского кризиса в этом процессе.

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