В Лабытнанги прошел марафон женских практик «Женщины Ямала: семья, карьера, общество». Одна из инициатив, которую реализовали северянки, — турмаршруты для женщин, рассказала председатель комитета Заксобрания ЯНАО по социальной политике Татьяна Бучкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым