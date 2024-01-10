В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

В дежурную часть обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Установлено, что в конце декабря 2023 года на мобильный телефон жительницы города 1964 года рождения посредством мессенджера «Telegram» поступило сообщение якобы от ее бывшего руководителя о том, что проводится служебная проверка и ей скоро поступит звонок от сотрудника силовых структур.
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