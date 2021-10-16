Артисты ЦВО выступили перед курсантами и преподавателями ВУЦ УрФУ на торжественном собрании

Программа включала в себя музыкально-хореографические композиции. Артисты исполнили знаменитые песни, посвященные курсантским будням, службе в армии и любви к Родине.
Популярные статьи
- Российская военная полиция в Таджикистане обеспечит охрану командных пунктов в ходе учения ОДКБ
- В Крыму завершился очередной этап разминирования затонувшего в годы Великой Отечественной войны теплохода Жан Жорес
- В Ивановской области высадили кедровую рощу в честь Маршала Советского Союза Александра Василевского
Свежие комментарии