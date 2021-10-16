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Артисты ЦВО выступили перед курсантами и преподавателями ВУЦ УрФУ на торжественном собрании

Артисты ЦВО выступили перед курсантами и преподавателями ВУЦ УрФУ на торжественном собрании

Программа включала в себя музыкально-хореографические композиции. Артисты исполнили знаменитые песни, посвященные курсантским будням, службе в армии и любви к Родине.

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