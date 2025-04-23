В Петербурге в марте новостройки дешевле медианной цены в объявлении

В среднем на 3 процента Сервисы «Яндекс Недвижимость» и Пульс Продаж Новостроек проанализировали стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже новостроек в мегаполисах РФ и сравнили ее с ценой при покупке недвижимости.
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