В Петербурге в марте новостройки дешевле медианной цены в объявлении

В среднем на 3 процента Сервисы «Яндекс Недвижимость» и Пульс Продаж Новостроек проанализировали стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже новостроек в мегаполисах РФ и сравнили ее с ценой при покупке недвижимости.