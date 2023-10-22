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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Свадебный торт высотой 12 метров по заказу Фонда Ротшильдов

Свадебный торт высотой 12 метров по заказу Фонда Ротшильдов

Португальская художница Джоана Васконселос спроектировала огромный павильон «Свадебный торт».И теперь он красуется на территории обширного поместья Уоддесдон в Эйлсбери, рядом с молочной фермой 19-го в, построенной бароном Фердинандом де Ротшильдом для развлечения гостей.

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