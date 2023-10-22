Свадебный торт высотой 12 метров по заказу Фонда Ротшильдов

Португальская художница Джоана Васконселос спроектировала огромный павильон «Свадебный торт».И теперь он красуется на территории обширного поместья Уоддесдон в Эйлсбери, рядом с молочной фермой 19-го в, построенной бароном Фердинандом де Ротшильдом для развлечения гостей.