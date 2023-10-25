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Спички - не игрушка

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Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Манипуляция незамысловатая, но она единственное, что может оправдать уничтожение цахал-махалом мирного населения в Газе и отменить генсека ООН Гутерриша, попытавшегося просто сказать вслух то, что все и так знают, но боятся шлепка по заднице из Вашингтона.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Израиль и евреи жесточайшие нацисты и террористы, они изощренные изуверы и убийцы, еще хуже, чем фашистские палачи во время ВОВ, что и вытворяют сейчас в Газе А холокост был с русскими, а евреи примазались и решили себя выделить отдельно, вызывая сочуствие, хотя они сами себя и уничтожали.
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1 н.
Светлана Баяндина
Россия территории не отжимает, она забирает свое,  свои исконные земли и русские города с русским населением. Россия всегда приходит за своим. Это всем стоит запомнить. И так слишком долго терпели произвол Запада.
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1 н.
И
Искандер
&quot;Их так воспитывают!&quot; Вай мэ! Шма Исроэл! Пейсатых детишек от хедера до иешивы воспитывают нацистами на &quot;великих еврейских мудростях&quot;:                                                                           • Baba Necia 114,6: &quot;Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери.&quot; • Simeon Haddarsen, fol. 56-D: &quot;Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов.&quot; • Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: &quot;Иегова создал неевреев в человеческом обличии чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью.&quot; • Aboda Sarah 37a: &quot;Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию.&quot; • Tosefta Aboda Zara B5: &quot;Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности.&quot;                                                                                   • Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: &quot;Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать.&quot;   И до самой старости пейсатые в ежедневной молитве просят об уничтожении &quot;гоев&quot;, забывая как-то про обещанных 280 рабах. Так кого поца этих людоедов жалеть?
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1 н.

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