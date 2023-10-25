Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Израиль и евреи жесточайшие нацисты и террористы, они изощренные изуверы и убийцы, еще хуже, чем фашистские палачи во время ВОВ, что и вытворяют сейчас в Газе А холокост был с русскими, а евреи примазались и решили себя выделить отдельно, вызывая сочуствие, хотя они сами себя и уничтожали.

И

Искандер

"Их так воспитывают!" Вай мэ! Шма Исроэл! Пейсатых детишек от хедера до иешивы воспитывают нацистами на "великих еврейских мудростях": • Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери." • Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов." • Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью." • Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию." • Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности." • Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать." И до самой старости пейсатые в ежедневной молитве просят об уничтожении "гоев", забывая как-то про обещанных 280 рабах. Так кого поца этих людоедов жалеть?