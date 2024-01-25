Недоумение Орбакайте, котовозмездие и голова Зеленского: интересные новости к утр 25 января

Царьград рассказывает об актуальных новостях Самарской области и России.Боец СВО из Самары получил звание Героя России Звание было присвоено посмертно за его храбрость и мужество, за то, что отдал жизнь ради своих сослуживцев.
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