Девочке из Америки с «маской Бэтмена» провели операцию в Петербурге

Луна родилась с огромным черным родимым пятном, которое почти полностью покрывало ее лицо Петербургские врачи прооперировали пятилетнюю жительницу Америки Луну Феннер со врожденным меланоцитарным невусом, сообщили в Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ.
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