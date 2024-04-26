Винкс сильно изменились в перезапуске мультсериала

Новостей о перезапуске «Клуба Винкс» не было уже довольно давно — студия Rainbow всё рассказывала о том, как сохранит легендарную «ДНК Винкс», при этом создав нечто новое и уникальное, но ничего толком не показывала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии