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Винкс сильно изменились в перезапуске мультсериала

Новостей о перезапуске «Клуба Винкс» не было уже довольно давно — студия Rainbow всё рассказывала о том, как сохранит легендарную «ДНК Винкс», при этом создав нечто новое и уникальное, но ничего толком не показывала.

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