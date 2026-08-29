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Царьград

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Гаага: Иэн Бономи проверил обстоятельства смерти Младича

Гаага: Иэн Бономи проверил обстоятельства смерти Младича

Судья Иэн Бономи посетил гаагскую тюрьму, расследуя обстоятельства смерти Ратко Младича. Визит прошел в рамках проверки, информация по делу останется конфиденциальной.

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