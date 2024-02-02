Финансист Финогенова сообщила про правильный расчет пенсии при выписке из фонда

Как сообщает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству "Прайм", для проверки правильности расчета пенсии и выявления возможных ошибок необходимо обратиться за выпиской из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР).
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