Финансист Финогенова сообщила про правильный расчет пенсии при выписке из фонда

Как сообщает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству "Прайм", для проверки правильности расчета пенсии и выявления возможных ошибок необходимо обратиться за выпиской из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР).