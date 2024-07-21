Украинское МВД объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

Global Look Press/Keystone Press Agency/Anastasiia Smolienko Спустя два дня после убийства экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион ее предполагаемый убийца объявлен в розыск, сообщает 21 июля Министерство внутренних дел Украины.
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