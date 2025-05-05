В Госдуму РФ внесут проект о единых льготах труженикам тыла и детям войны

С инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальные льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.