В Госдуму РФ внесут проект о единых льготах труженикам тыла и детям войны

С инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальные льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
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