В Дагестане временно закрылись все АЗС

Собственники автозаправочных станций в Дагестане временно приостановили свою работу из-за расследования недавнего взрыва на одной из АЗС на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики республики .
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