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Ивановские новости

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Детский сад «Рябинушка» в Юже открылся после капремонта

Детский сад «Рябинушка» в Юже открылся после капремонта

В обновлённом здании «Рябинушки» разместились пять групп с отдельными спальнями, оснащённые современным оборудованием, а также кабинеты специалистов и спортивный зал.

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