Срезанный балкон. Почему потеря многоэтажек Угледара так болезненна для ВСУ

Андрей Зворыкин 4 октября 2024 г. В марте 2023 года, в одном из бесчисленных видеостендапов Владимир Зеленский назвал Угледар наряду с Марьинкой, Авдеевкой и Бахмутом (как киевский режим именовал Артёмовск) одними из тех мест, «где сейчас решается, каким станет наше будущее, где мы боремся за наше будущее — всех украинцев».
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