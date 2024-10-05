Срезанный балкон. Почему потеря многоэтажек Угледара так болезненна для ВСУ

Андрей Зворыкин 4 октября 2024 г. В марте 2023 года, в одном из бесчисленных видеостендапов Владимир Зеленский назвал Угледар наряду с Марьинкой, Авдеевкой и Бахмутом (как киевский режим именовал Артёмовск) одними из тех мест, «где сейчас решается, каким станет наше будущее, где мы боремся за наше будущее — всех украинцев».