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«Чиновничья элита в Петербурге — это олигархи, которые ежечасно предают Родину ради материальных благ»: Пригожин

«Чиновничья элита в Петербурге — это олигархи, которые ежечасно предают Родину ради материальных благ»: Пригожин

Петербургская власть подпадает под категорию олигархов, которые предавали свою Родину ежедневно и ежечасно ради материальных благ, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

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