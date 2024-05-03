Сериал “Эрик” со звездой “Шерлока” и “Доктора Стрэнджа” получил первый трейлер

Netflix показал первый трейлер сериала “Эрик“, главную роль в котором исполнит Бенедикт Камбербэтч. По сюжету кукольник Винсент оказывается в затруднительном положении из-за продюсеров, которые давят на него по причине падения рейтинга шоу героя.
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