В Твери поезд насмерть сбил женщину

Рано утром 8 октября на железнодорожной станции Тверь случилась трагедия. Как рассказали в пресс-службе Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, поезд Петрозаводск-Москва насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути перед приближающимся поездом.