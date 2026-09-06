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Регионы России

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Столкновение пригородного поезда с грузовиком под Владимиром привело к жертве и сходу вагонов

Столкновение пригородного поезда с грузовиком под Владимиром привело к жертве и сходу вагонов

В воскресенье утром в Владимирской области произошла авария с участием пригородного электропоезда и грузовика на железнодорожном переезде около станции Бельково.

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