Представитель Грузии заявил, что ожидает окончания украинского конфликта в 2025 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что завершение военного конфликта на Украине в 2025 году станет поворотным моментом для перезагрузки грузино-американских отношений.
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