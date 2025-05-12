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«Наша судьба будет зависеть от русских!» Французов испугал европейский «план помощи Украине» Вчера

«Наша судьба будет зависеть от русских!» Французов испугал европейский «план помощи Украине» Вчера

ИноСМИ | Россия Лидеры четырех европейских стран сформулировали предложения по "усилению давления" на Москву с целью добиться прекращения огня в украинском конфликте, пишет Le Figaro.

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