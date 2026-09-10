Школа на перекрёстке перемен: почему проблема адаптации детей мигрантов стала новым вызовом для образования России Елена ГалицкаяНачало учебного года для многих российских школ стало не только временем традиционных линеек и первых звонков.
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Проблема адаптации детей мигрантов должна стоять перед теми мигрантами, а не перед нашей школой и учителями.
Пусть согласовывают строительство своей школы и преподают там сами своим детям что угоднро не нарушая наши законы.
А в наши школы негражданам нечего лезть.