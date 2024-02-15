СТЦ: Киев пытается копировать российский беспилотник «Орлан»

Представитель предприятия «Специальный технологический центр» Роман Иванов поделился сведениями о том, что киевский режим предпринимает попытки производства копий применяющихся РФ беспилотников «Орлан-10».
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