Под Белгородом при атаке дрона на автомобиль погибла женщина, еще трое ранены

В поселке Октябрьский при ударе FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) женщина погибла на месте, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.
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